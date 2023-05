Samardzic al Napoli, l'Udinese dice no: «Resta qui almeno un altro anno»

Impossibile non innamorarsi di Lazar Samardzic, il talentuoso centrocampista dell'Udinese accostato anche al Napoli per il mercato estivo: «Lui è il giocatore dei sogni, rappresenta il calcio. È una mezzala moderna che può fare anche il trequartista, con un bagaglio tecnico veramente importante ed il gol nel dna. Può raggiungere valutazioni di rilievo e, in questo senso, siamo nelle condizioni di trattenerlo con noi ancora un altro anno dato il bel rapporto creato con il giocatore» ha spiegato Pierpaolo Marino, provando così a trattenere il bianconero.

Anche Beto è sulla lista del club di De Laurentiis. «È un giocatore di grande importanza nello scenario europeo, diversi club esteri si stanno interessando a lui. Penso che sia un giocatore con margini di miglioramento enormi. La Famiglia Pozzo è una Proprietà stabile e non ha disperato bisogno di vendere. Siamo preparati ad una sua partenza ma siamo anche preparati a tenerlo con noi.