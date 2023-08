Calciomercato: il Napoli si fionda su Samardzic a centrocampo dopo lo scippo Veiga

Sfumato Gabri Veiga (destinato all'Al Ahli in Arabia Saudita), il Napoli si guarda intorno per cercare una valida alternativa che possa essere utile (e duttile) nel centrocampo di Rudi Garcia. Il club di De Laurentiis sta facendo valutazioni sulle opportunità che offre il mercato ad una settimana dal gong di chiusura delle liste. I nomi che circolano come operazioni in entrata sono quelli di Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Lazar Samardžić dell'Udinese. Il primo è un vecchio pallino del Napoli che recentemente aveva anche fatto una nuova offerta alla Dea di 37 milioni di euro pur di arrivare al forte centrocampista olandese, ma Percassi chiede cifre astronomiche (circa 60 milioni di euro) nonostante il pretoriano di Gasperini avesse manifestato il suo gradimento di massima a trasferirsi in azzurro per giocare la Champions.

Discorso diverso per Samardzic. Il giovane trequartista dell'Udinese (21 anni, nato a Berlino in Germania ma naturalizzato serbo) sembrava ad un passo dall'accasarsi all'Inter a fronte di circa 25 milioni di euro ed un conguaglio tecnico con l'operazione di Giovanni Fabbian. Poi però non se n'è fatto più nulla e Samardzic è rimasto in bianconero. Il direttore dell'area tecnica Balzaretti in queste ore ha provato a fare chiarezza ed in un certo senso a blindare il futuro del talento serbo, ma è chiaro che il mercato resta in evoluzione. Samardzic è il classico jolly della mediana con compiti offensivi capace di agire sia da trequartista, sia da mezzala di inserimento. Insomma l'identikit richiesto da Garcia. L'anno scorso per lui 5 reti e quattro assist in Friuli. E chissà che l'operazione tra Napoli e Udinese non possa essere imbastita anche con l'inserimento di Gaetano come contropartita tecnica...