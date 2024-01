Il Napoli va di fretta. Perché in mezzo al campo le soluzioni mancano. Domenica contro il Torino Mazzarri avrà a disposizione gli uomini contati: Lobotka, Zielinski e Cajuste il centrocampo titolare, con lo svedese per di più in diffida. Alle loro spalle? Gaetano e Demme. Fine della fiera. Ecco perché la dirigenza azzurra ha urgenza di definire il prossimo colpo.

Il primo colpo del mercato di gennaio è stato quello di Pasquale Mazzocchi. Ieri è arrivata la firma del giocatore - assistito dal suo agente Luigi Lauro - che per i prossimi tre anni e mezzo sarà legato al Napoli. Il terzino, oramai ex Salernitana, si è allenato ieri a Castel Volturno con la squadra e sarà a disposizione di Mazzarri per la gara di domenica pomeriggio a Torino contro i granata. Ma Mazzocchi è solo il primo di una lista di giocatori che il Napoli spera di poter acquistare in questa sessione di mercato invernale. Dicevamo del centrocampo appunto. Perché in mezzo c'è penuria di uomini. Elmas è oramai un giocatore del Lipsia, mentre Anguissa sarà impegnato con la coppa d'Africa per tutto il mese di gennaio. Come se non bastasse, Demme è sempre con la valigia pronta per andare altrove e per questo Mazzarri ha chiesto rinforzi per la mediana. Il nome più caldo è sempre quello di Lazar Samardzic. Il jolly tedesco dell'Udinese è un vecchio pallino del Napoli e questa può diventare l'occasione giusta per aggiudicarselo. L'accordo tra i club è totale è si aggira sui 25 milioni di euro comprensivi di prezzo fisso e bonus variabili. Ma il problema a questo punto è sul discorso del contratto. Ballano dettagli, poche centinaia di migliaia di euro, perché i diritti di immagine sono ok. Il Napoli spera di fare leva sulla volontà del ragazzo che di fatto è ai margini del progetto tecnico dell'Udinese e per tanto ha fretta di accasarsi per evitare di stare fermo nei prossimi sei mesi. La Lazio ha provato a fare un timido tentativo di disturbo nell'operazione, ma la sensazione è che Lotito non abbia la necessità impellente di prendere un centrocampista (le condizioni di Luis Alberto non preoccupano troppo e Kamada non partirà per la coppa d'Asia col Giappone). E allora? Il Napoli potrebbe avere terreno libero per stringere le maglie di una trattativa che altrimenti rischia davvero di protrarsi troppo a lungo. Mazzarri ha fretta di avere un nuovo centrocampista e De Laurentiis vuole fare il possibile per avere l'ok di Samardzic già all'inizio della prossima settimana per fargli sostenere le visite mediche.

L'altro nodo di mercato è quello del difensore. Il Napoli ha messo nel mirino Radu Dragusin, ma il centralone del Genoa piace a mezza Europa. Su tutti al Tottenham che sta corteggiando in maniera molto insistente il giocatore e potrebbe trovare l'accordo con il club ligure. L'agente di Dragusin sarà oggi in Italia e si vedrà con la dirigenza del Genoa per capire i margini della trattativa. Il Napoli mette sul tavolo una cifra fissa cash, alla quale aggiungere i cartellini di Ostigard e Zanoli. La spinta decisiva potrebbe darla il giocatore mentre il club ha chiede circa 35 milioni. «Se mi dovessero chiamare, non si può dire di no», ha detto Florin Manea (agente del difensore del Genoa) ai microfoni di CalcioNapoli24.

A proposito di agenti, quello di Matteo Politano (Mario Giuffredi) ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. «Con De Laurentiis abbiamo parlato del rinnovo già in estate e non c'erano le condizioni, quindi abbiamo lasciato decadere la cosa. Nei mesi successivi abbiamo continuato a parlarne e il presidente si è impegnato con me dicendo che avrebbe rinnovato il contratto, ma le cose sono state rimandate per un motivo o per un altro», ha spiegato ribadendo anche l'importanza del suo calciatore e del pressing da parte del calcio saudita. «È arrivata questa offerta dall'Arabia, abbiamo lasciato la scelta alla società. Ma De Laurentiis sa bene qual è la volontà di Politano. Il presidente si è reso disponibile a rivedere la posizione contrattuale di Politano, ma le cose vanno fatte nel tempo possibile più breve perché il tempo passa e le cose vanno viste quanto prima per rispetto del ragazzo». Ma filtra ottimismo: «Sono convinto che questa situazione si chiuderà quanto prima. Parlo per me e il presidente le parole le ha sempre mantenute», conclude Mario Giuffredi. Intanto in casa Napoli restano sempre appesi a un filo i discorsi contrattuali legati alle situazioni di Meret e Kvara. Il georgiano ambirebbe ad un adeguamento di contratto dopo la grande stagione scorsa, ma al momento non ci sono stati ulteriori contatti tra il suo entourage e il Napoli.