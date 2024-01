Samardzic al Napoli, l'Udinese ammette: «Ne parliamo ogni giorno»

Continua la trattativa che vedrebbe arrivare in azzurro Lazar Samardzic, il centrocampista serbo dell'Udinese che piace al Napoli. Un affare che Aurelio De Laurentiis sta portando avanti direttamente con il collega Pozzo per poter regalare immediatamente il calciatore a Walter Mazzarri in questa sessione di calciomercato invernale.

«C’è un interesse da parte del Napoli, questo è reale e concreto. Ne stanno parlando i presidenti, ma parlo con il calciatore tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese. Non è turbato dalle voci, poi vedremo se la trattativa andrà avanti o no», ha spiegato Federico Balzaretti, direttore sportivo dell'Udinese che ha commentato così la situazione di Samardzic. Il centrocampista è stato convocato da Cioffi per la sfida di oggi in campionato contro la Lazio.