Sambi Lokonga al Napoli, si può fare ma il talento belga chiama l'Arsenal

Il Napoli, negli ultimi giorni, non ha perso di vista la pista che porterebbe ad Albert Sambi Lokonga, il belga centrocampista dell'Anderlecht classe 1999 su cui diverse squadre internazionali hanno puntato i riflettori in questa estate di mercato dopo le ottime cose fatte vedere in Belgio nell'ultima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club azzurro dovrà vedersela con una pretendente di tutto rispetto come l'Arsenal: il club inglese ha fiutato l'affare con il centrocampista e ha provato ad accelerare nelle ultime ore ricevendo anche il gradimento dello stesso Lokonga. Tutto è ora nelle mani dell'Arsenal, quindi, che potrebbe beffare la concorrenza.