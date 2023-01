Samp-Napoli, il volo diventa una curva. L'hostess: «Non siamo allo stadio»

Doveva essere un normale volo Napoli-Genova della domenica mattina, invece il volo V7 01732 di Volotea - partito alle 7 da Napoli e arrivato poco dopo le 8 in Liguria - si è trasformato questa mattina in una parziale porzione di curva, come fosse il Maradona. La tratta da Napoli Capodichino è diventata infatti il modo migliore per decine di tifosi azzurri per raggiungere Marassi, dove questo pomeriggio andrà in scena Sampdoria-Napoli: e durante il volo i tifosi si sono fatti sentire con cori di incitamento verso gli azzurri di Spalletti, come se Marassi fosse già stato raggiunto. «Vi preghiamo di restare seduti e vi ricordiamo che non siamo allo stadio» l'annuncio dell'assistente di volo all'arrivo all'aeroporto Colombo di Genova.