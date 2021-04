Sampdoria, Ferrero avverte ADL: «Voglio batterti. E Quagliarella resta»

A presentare il prossimo match tra Sampdoria e Napoli ci ha pensato Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati. «Gli azzurri sono forti, ma la partita col Napoli voglio vincerla» ha detto il patron ligure a Radio Kiss Kiss. «Io voglio bene a De Laurentiis, ma voglio batterlo perché mi piace quando rosica. Allenatori? Spendiamo tanti soldi e vogliamo i risultati, però in questo momento pensiamo al campo, non certo ai prossimi allenatori» ha scherzato Ferrero.

«Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo» ha continuato Ferrero parlando dell'eventuale cambio in panchina. «Quagliarella stesso discorso, gli ho detto che fin quando ci sarò io ci sarà lui. Magari se mi fa uno sconto sul rinnovo, con bonus sui gol possiamo trovare facilmente un accordo, è una persona fantastica».