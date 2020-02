Terzo successo di fila tra campionato e Coppa per il Napoli di Gennaro Gattuso, che batte la Sampdoria 4-2 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A.

Gli azzurri giocano in maglia verde e provano a pressare e giocare in attacco fin dall'avvio. Tanto che al 3' un bel cross di Mario Rui in area manda in gol Milik che insacca di testa alle spalle di Audero. Il Napoli propone un bel gioco: attento, ordinato, arioso. Lobotka svolge bene il ruolo da metronomo: protegge, smista palloni, prende botte e fa giocare bene gli altri. Milik ci riprova da fuori area col destro ma Audero è attento. Brividi al 12' per un buco in area: Quagliarella va al tiro ma Meret para. Nell'azione successiva, angolo azzurro al 15', con Elmas lesto a mettere dentro il pallone del 2-0.

La Samp prova a rialzare la testa, ma il Napoli vuol dar prova di essere guarito e prosegue nel suo gioco ritrovato. Al 24' ci prova Insigne da fuori ma Audero para facile. Al 25', però, da nulla, Quagliarella s'inventa l'ennesimo eurogol contro il Napoli e accorcia: 1-2. Hysaj scivola e il grande ex la mette dentro il modo spettacolare. La Samp di galvanizza e prosegue ad attaccare in verticale. Gabbiadini ci prova da fuori, ma Meret c'è. Al 37' Milik ci riprova di testa ma la sua girata termina lontano dalla porta. Ma due minuti dopo un'azione paurosa della Samp termina con un palo clamoroso di Ramirez. Al 43' è poi Milik a sfiorare il gol di testa ma Audero devia. Termina così il primo tempo.

Secondo tempo, Insigne ci prova subito da fuori. La Samp pressa più alto, il Napoli soffre un po'. Quagliarella prova a segnare un altro bel gol ma stavolta non inquadra la porta. Fabio ci riprova e mette i brividi anche poco dopo. E al 55' la frittata: Ramirez trova in rovesciata il gol del pareggio. Ma l'azione è viziata da un fallo di mano di Gabbiadini per cui la rete è annullata al Var. Gol annullato anche a Zielinski che mette in rete in fuorigioco dopo un palo di Insigne. Entra Demme per Lobotka. Il ritmo della Samp è ancora alto, c'è da soffrire. Entra Maroni per Ramirez. Mertens per Callejon Bufera per Quagliarella che cade in area al 70', arbitro al Var e rigore per la Samp. L'ex Gabbiadini dal dischetto fa 2-2. Esce Quagliarella infortunato, dentro Bonazzoli. Dentro anche Politano per Elmas. Il Napoli ci riprova e al termine di un'azione arrembante Demme pesca il gol del vantaggio all'82'. Manolas si fa male in uno scontro di gioco: lungo il recupero al termine del match, 7 minuti. Samp pericolosa su punizione, Meret c'è. Il Napoli difende con i denti. Finché Mertens segna al 97' il gol del 2-4 complice un'uscita avventata di Audero. Napoli che si avvicina alla zona Europa.



1 Audero; 18 Thorsby, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 14 Jankto, 7 Linetty, 6 Ekdal, 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini.A disposizione: 22 Seculin, 30 Falcone, 4 Vieira, 5 Chabot, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 20 Maroni, 26 Leris, 29 Murru, 33 Rocha, 91 Bertolacci. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 23 Hysaj, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 4 Demme, 5 Allan, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 21 Politano, 26 Koulibaly. All. Gattuso.

ARBITRO: Lapenna di Roma.

