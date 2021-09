Dazn blackout, Sampdoria-Napoli negata ai tifosi: è subito trend

Stava andando tutto bene, poi il blackout improvvisi: «Siamo spiacenti, al momento c'è un problema nell'aprire Dazn. Provi a riaprire l'applicazione o il browser più tardi» recita il messaggio che appare di fronte a migliaia di tifosi interessati alle partite del pomeriggio.

In campo ci sono Lazio-Torino e Sampdoria-Napoli, con tanti tifosi azzurri che non riescono a vedere il calcio d'inizio del match di Genova. Tanta la rabbia sui social dei tifosi di mezza Italia che hanno riscontrato problemi con Dazn per l'ennesima volta in questo avvio di campionato.