Live Sampdoria-Napoli 0-0 Zielinski sfiora il gol del vantaggio

Le vittorie a Roma e Milano, i tre gol fatti con zero subiti. È questo il ritmo trasferta che il Napoli deve recuperare a Genova nella sfida contro la Sampdoria. Il ko in casa della Juve deve essere una parentesi da cancellare, ha spiegato Gattuso, ora bisogna riprendere la corsa a Genova anche in vista di due impegni casalinghi di altissimo livello, gli scontri diretti al Maradona contro Inter e Lazio. La lotta per la Champions è più che mai viva e il Napoli vuole provarci.

LA PARTITA IN DIRETTA

Primi minuti sonnolenti ma al 5' una fiammata di Politano imbecca Zielinski che sfiora il gol del vantaggio. Ci prova anche Insigne ma Osimhen gli impedisce di battere a rete.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Damsgaard. All. Ranieri.