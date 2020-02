Tra gli azzurri tornano disponibili Koulibaly, Mertens, Allan e Maksimovic e Gattuso, forte anche del contributo che potranno dare i nuovi arrivati con il mercato di gennaio, ha una serie di soluzioni con le quali, da quando è arrivato a Napoli, non aveva mai potuto confrontarsi, causa i ripetuti infortuni. Unica defezione Demme alle prese con l'influenza. Centrocampo inedito con Lobtka in campo dal primo minuto. Tanti ex nella Samp di Ranieri, da Tonelli a Gabbiadini passando per Quagliarella, autore di un gran gol di tacco lo scorso anno.

Posticipo della 22esima giornata, questa sera a Marassi: alle ore 20.45, la Sampdoria ospita il Napoli.