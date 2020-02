LEGGI ANCHE

Ci aveva già provato a Reggio Emilia contro il, poco più di un mese fa, ma Ogbonna gli aveva negato la gioia anticipandolo a pochi passi dalla porta e siglando la sua personale autorete, ma stavolta nessuno è riuscito a rubargli la scena: Eljif Elmas segna il raddoppio azzurro a Genova con un bel gol sul secondo palo e sigla la sua prima rete con la maglia delA conquistare i tifosi del Napoli in rete, però, ci hanno pensato le lacrime del calciatore. Il centrocampista 20enne, infatti, intento a festeggiare, ha portato le mani al volto, coprendosi il volto per un momento di emozione pura in mezzo al campo. Festeggiato e abbracciato dai compagni,ha poi celebrato la rete anche con la panchina azzurra, ma le immagini della sua esultanza sono diventate subito virali sul web.