Fabian fa festa negli spogliatoi: «Testa subito alla prossima gara»

Secondo gol stagionale per Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli ha messo la firma ancora una volta a Genova, sua città preferita per andare in rete: delle 17 reti segnate fin qui in azzurro, Fabian ne ha segnate infatti quattro proprio in trasferta contro Genoa o Sampdoria.

«Altra vittoria, altri tre punti! Godiamoci il momento, ma subito testa al prossimo match!» le parole del centrocampista azzurro sui social alla fine della gara.

