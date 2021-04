Sampdoria-Napoli, fischia Valeri: l'ultima vittoria azzurro due anni fa

A dirigere il Napoli nell'importante trasferta genovese contro la Sampdoria ci sarà Paolo Valeri, fischietto esperto 43enne di Roma che troverà per la terza volta gli azzurri di Gattuso in questa stagione. Con Valeri, gli assistenti saranno Longo e Rocca, il quarto uomo scelto è Dionisi. Al VAR ci saranno invece i due arbitri Aureliano e Tegoni.

Non proprio una designazione da urlo per la squadra di Gattuso che non ha mai vinto nelle ultime tre gare dirette da Valeri. Anche nei due episodi di questa stagione una sconfitta (contro il Milan per 1-3) e un pareggio deludente contro il Torino (1-1) nell'ultima gara del 2020. L'ultima vittoria degli azzurri con Valeri è datata marzo 2019 nel 4-2 contro l'Udinese.