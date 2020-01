LEGGI ANCHE

Un venerdì di lavoro per ildi Gennaro Gattuso che a Castel Volturno prepara la sfida di lunedì sera al Ferraris contro la Sampdoria. Il gruppo al completo ha dovuto fare a meno di Faouzi: per l'algerino, infatti, terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo e palestra anche per Allan, il mediano brasiliano rientrato dal Sudamerica poche ore fa.Gattuso questa mattina ha dovuto rinunciare anche allo spagnolo Fabián Ruiz : il centrocampista azzurro ha lavorato in palestra per postumi influenzali, insieme a lui anche l'ultimo arrivatoche spera di potersi guadagnare la prima convocazione in azzurro domenica. Malcuit continua il suo iter riabilitativo lavorando in piscina.