«Sono a disposizione, sto bene, l'infortunio è passato e questo è importantissimo». Nikola Maksimovic non si tira indietro, mette da parte l’infortunio e punta la Sampdoria. «Ho lavorato tantissimo per recuperare e rimettermi a disposizione del mister e dei compagni. Si lavora ogni giorno e sono contentissimo di ciò visto finora col nuovo mister. Anche nei miei compagni la fiducia è tornata dopo queste ultime vittorie, specialmente dopo quella con la. Per noi le prossime partite sono importantissime, come quella secca con la Lazio. Stiamo facendo buone prestazioni e quando lo fai arrivano anche i risultati».Si può parlare di obiettivi? «Ora mettiamoli da parte, pensiamo a lavorare tanto perché abbiamo perso troppi punti. Quando lo ritroveremo ci concentreremo sugli obiettivi. So che la città non è contenta di vedere il Napoli all'undicesimo posto, perciò dobbiamo stare zitti, lavorare e tornare al livello che meritano i tifosi», ha detto a Radio Kiss Kiss. «Devo fare i complimenti ai nuovi acquisti,, che ci hanno dato una mano in questo periodo con tanti infortuni. Pensiamo alla prossima gara. Gli ottavi diquesta squadra li merita sicuro, poi c'è la semifinale di Coppa Italia, due obiettivi in cui si può giocare fino alla fine. In campionato non siamo messi bene, ora concentriamoci su questo. Dobbiamo fare una serie di vittorie, poi vedremo la classifica».«Questa città merita di vedere Napoli sempre ad un livello alto», ha concluso il difensore serbo. «Anche i nuovi acquisti, tra chi è già qui e chi arriverà a giugno, possono scrivere una bella storia in questo club. Qualcuno di loro può giocare per tanti anni, spero che resteranno a lungo qui e che faranno bene. Quando giochi allo stadio è bello vedere le Curve e le Tribune piene. Purtroppo non lo abbiamo avuto sempre, non c'è sempre stata l'atmosfera giusta, in primis per colpa nostra. Ma faccio la promessa che daremo sempre il massimo per fare bene con il».