«Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo». Dries Mertens è tornato, in campo con i gol e sui social con le parole. «È stata dura restare fuori a guardare» - ha scritto ai fan il belga - «ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio!» Con lui in avanti un altro protagonista come: «Noi ci siamo! Che bello tornare a segnare e vincere... questo è il».Si è preso la scena anche Eljif Elmas , il macedone ieri autore della prima rete in azzurro. «Molto felice per il primo goal con questa maglia, spero di aiutare sempre la squadra» ha scritto l'azzurro che ieri è stato protagonista dei social napoletani con il saluto finale dal Ferraris. Ad esordire in maglia Napoli è stato invece: «Partita durissima, sono contento del mio esordio in questa bellissima vittoria!»