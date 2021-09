Samp-Napoli, Osimhen è devastante: «Grazie Spalletti, ora sono felice»

Super Victor Osimhen, devastante il centravanti nigeriano, segna una doppietta alla Samp che chiude la sua fantastica settimana: cinque gol in sette giorni, due al Leicester, uno all'Udinese e due ai doriani, il trascinatore del Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno. Va di corsa Victor dopo la falsa partenza con l'espulsione con il Venezia e il turno di stop per squalifica contro il Genoa: con la Juve al suo rientro una buona...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati