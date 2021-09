Sampdoria-Napoli, infermeria vuota: Demme, Mertens e Meret in gruppo

Il primo posto in classifica non è l'unica bella notizia il giorno dopo Udinese-Napoli. Luciano Spalletti quest'oggi al Konami Center ha potuto riabbracciare qualche azzurro che era stato in infermeria nelle ultime settimane: come riportato dal club attraverso il sito ufficiale, infatti, Diego Demme e Alex Meret hanno svolto l’intera seduta in gruppo, con il centrocampista azzurro che scalda i motori per rientrare in squadra insieme a Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, da tempo riaggregati al gruppo.

Resta out al momento solo Lobotka: per lui oggi terapie e personalizzato in palestra.