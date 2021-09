Samp-Napoli, missione compiuta: «Continuiamo a dare il meglio»

Quattro gol a Udine, quattro anche in casa della Sampdoria. È un Napoli formato trasferta che si diverte. «Ancora un’altra grande prestazione, un’altra grande vittoria. E un gruppo che giorno dopo giorno continua a dare il meglio di sé: avanti così!» ha scritto ai tifosi Matteo Politano, ieri subentrato a gara in corso. «Un’altra vittoria, e sono 5 di fila! Avanti così» ha aggiunto Giovanni Di Lorenzo.

Quella di ieri sera è stata anche la partita di Franck Anguissa. «Uno per tutti, tutti per uno! Bravi, ragazzi» le parole del centrocampista azzurro. «Lavoro completato» ha commentato Kalidou Koulibaly, in gol ci è andato anche Piotr Zielinski, alla prima marcatura stagionale: «Avanti così, ragazzi» le parole del centrocampista polacco.