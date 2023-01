Spalletti, il suo Napoli è maturo: «E i rigoristi li scelgo io»

Voleva una risposta al brutto ko contro l'Inter ed è arrivata. Almeno nel punteggio. Il Napoli sbanca Genova sponda Sampdoria con un 2-0 che restituisce tre punti a Luciano Spalletti: «Ho visto una squadra matura, che ha saputo ragionare in una gara che per tanti motivi poteva essere complicata. Invece abbiamo saputo usare la testa e la partita non è mai stata in discussione» le parole del toscano al termine dalla gara di Marassi.

«Osimhen sa prendersi responsabilità in campo, ha tutte le qualità che servono in una partita e ultimamente ha anche più attenzione per la squadra» ha continuato Spalletti ai microfoni di Dazn «I rigori? Siamo organizzati bene. Il secondo doveva tirarlo Elmas, perché l'avevo detto io. Anche il primo avevo deciso io ma poi si sono messi d'accordo diversamente, i calciatori in campo possono farlo. Kim? Aveva un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare, se si fa male poi lo perdi per qualche mese e invece abbiamo altri calciatori bravi. Aveva giocato tutta la partita a Milano ed era a rischio stasera. Su indicazioni dello staff lo abbiamo fatto uscire».

Adesso una super sfida al Maradona. «La Juventus anche senza otto vittorie di fila è difficile da affrontare, come il Milan o l'Inter. La Juventus è una delle squadre più forti del campionato per qualità dei calciatori, per società, per allenatore. È sempre difficile affrontarli» ha detto Spalletti.