Spalletti non guarda la classifica: «Mancano 72 punti alla Champions»

È una notte esagerata. Luciano Spalletti se la gode alla sua maniera, ovvero senza fare voli pindarici. Ha ringraziato uno a uno i calciatori nel ventre di Marassi, pacche sulle spalle e qualche sorriso. Non ci può essere festa dopo cinque partite. Non vuole che ci sia. «Ospina è stato molto bravo nel primo tempo», ricorda come se fosse un avvertimento. Il Napoli ha triturato anche la Sampdoria dopo l'Udinese ma ha visto le streghe nel primo...

