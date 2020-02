© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo". Gino Paoli cantava così nella celebrerrima"Quattro Amici". Per il Napoli Club Genova di amici ne bastarono due e una vittoria rimasta nella storia: Napoli-Milan 3-1 del maggio 2008. Protagonisti il proprietario del bar di Marassi, Giuseppe Antuoni, e un avventore abituale, Oreste Manzi, che dal '91 si è trasferito da Castellammare a Napoli. In comune una passione, quella per la maglia azzurra, in una città tanto simile a quella Napoli lontana poco meno di 600 km. Detto fatto: autorizzazioni, passa parola, affiliazioni. Oggi sono 80 gli amici al bar e non vogliono cambiare il mondo ma portano nel cuore una passione, quella del Napoli."Siamo molto legati al territorio. Viviamo a Marassi, a due passi dallo stadio - racconta Oreste Manzi che del club è il presidente - e sentiamo il polso della città. Con i genoani, nonostante dicano che il gemellaggio si sia rotto, siamo amici e andiamo allo stadio in corteo assieme. Con i doriani un po' di meno. Non c'è affinità. Ma ci sono talmente tanti amici o colleghi di lavoro che come si può dire che non ci siano buoni rapporti?" Il Comune di Genova, in occasione del Carnevale ha affidato al club la costruzione di un carro: Vesuvio e forno per le pizze. Al diavolo gli stereotipi è sempre Napoli nel cuore. E il Comune ha anche affidato un locale da ristrutturare sempre in zona che sarà la sede del club. Ma non finisce qui. Tanto sociale. In occasione della tragedia del ponte Morandi il club ha lavorato per essere vicino agli sfollati. Poi raccolta di generi alimentari, attenzione ai bisognosi. Eparafrasando sempre Gino Paoli c'è una missione da compiere: portare Simone, Gennaro, Francesco eVincenzo al San Paolo. "Quattro genovesi purosangue, tutti tifosi del Napoli e mai stati a Napoli". La missione èimproba perché la partita scelta è Napoli-Barcellona e magari sono loro le future generazione: i quattro ragazzini con davanti due coche e due caffé che "han deciso di cambiare Tutto questo mondo che non va".