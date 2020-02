LEGGI ANCHE

Un San Valentino speciale, da festeggiare anche per gli azzurri, impegnati a preparare l’importante sfida di domenica contro il Cagliari dopo aver sbancato San Siro in Coppa Italia contro l’Inter.Tanti i calciatori del Napoli che hanno festeggiato il giorno degli innamorati. Pioggia di cuori per Insigne e Fabiàn, che hanno omaggiato con palloncini e cioccolatini Jenny e Lulu. Dediche romantiche anche tra Alex Meret e Deborah, così come dolci sono le parole di Allan alla compagna Thais, da cui ha appena avuto il terzo figlio.