Uno dei nomi accostato alquesta estate è stato quello di Baptiste Santamaria , centrocampista dell'angers che piaceva molto a Cristiano Giuntoli per la mediana. Il calciatore si è trasferito al Friburgo in, ma il suo agente Yvan Le Mee aveva avuto un contatto con il ds azzurro poco prima del passaggio in Bundesliga.«Ho parlato con il Napoli perma ora non avevano soldi per prenderlo» ha svelato l'agente a Radio Marte. «Abbiamo parlato anche con il Villarreal ma l’Angers non aveva trovato l’accordo con gli spagnoli. Ora Santamaria vale, mi hanno chiamato due o tre società di Serie A ma lo volevano in prestito con diritto di riscatto, per l’Angers è impossibile perché aveva bisogno di prendere soldi subito».