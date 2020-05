LEGGI ANCHE

La stagione di Baptiste Santamaria è ufficialmente conclusa da qualche giorno. Il centrocampista dell'Angers che piace tantissimo al, dopo la chiusura della, può concentrarsi sulla prossima stagione. «Lo stop al campionato è stata una decisione importante, la salute viene prima di tutto. Volevamo ricominciare tutti, sarebbe stato difficile rientrare ma l’avremmo fatto» ha confessato il calciatore.«Ora è presto per parlare e pensare al mercato che verrà. Più in là ne discuteremo tutti insieme e vedremo cosa fare» ha detto Santamaria riguardo le voci di mercato a Goal France. «So che il mio nome è stato accostato a tanti club, ma non sto pensando al mio futuro ora, vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Tutto a suo tempo., alcune ci sono ancora oggi. È una cosa positiva, dimostra che sto facendo bene in campo e sto andando nella direzione giusta con il lavoro quotidiano».