«Sarò con te» sul nuovo fratino, Starace è il primo a indossarla

Primo giorno di raduno a Castel Volturno e, come accade sempre negli ultimi anni, ad aprire i cancelli del Centro Tecnico azzurro c'è lo storico magazziniere Tommaso Starace. Punto di riferimento per tanti calciatori azzurri (ma anche per i tifosi ormai), Starace ha fatto capolino sui social con il classico caffé e con il fratino ideato da Luciano Spalletti per l'inizio della nuova annata, e il messaggio «Sarò con te» stampato sul petto.