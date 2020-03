LEGGI ANCHE

Il nome diè ormai da qualche mese sui taccuini di tanti scout in giro per l'Europa, questo perché il centrale francese di 21 anni si è fatto notare e apprezzare tanto negli ultimi mesi in giro per il continente. E tra gli estimatori del ragazzone del Nizza non può mancare anche, sempre pronto a lanciarsi sui campioni di domani e convinto che quello di Sarr possa essere il nome giusto per il Napoli della prossima stagione.Secondo quanto riportato da France Football, il francese nato a Nizza piace tanto alche in lui vede il profilo ideale per sostituire il partente Kalidou Koulibaly non è solo nato a Nizza ma si è creato calcisticamente con i rossoneri: nel club da quando aveva 6 anni, ha esordito dieci anni più tardi in prima squadra. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il valore del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milionidi euro. Sul calciatore ci sono anche club di Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg e Lipsia.