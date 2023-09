Sarri e la Lazio sbancano il Maradona due volte: l'ultima volta quasi un secolo fa

0-1 nella passata stagione, 1-2 in questo avvio di campionato. Per la Lazio e per l'ex Maurizio Sarri è un back-to-back come si direbbe in America: i biancocelesti sbancano lo stadio Maradona per due anni di fila, un doppio successo che non si era mai verificato nelle ultime stagioni.

Come riportato da Opta Italia, infatti, la doppia vittoria consecutiva laziale a Napoli era capitata una sola volta 86 anni fa, nella stagione 1937.