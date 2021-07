Sarri-Napoli, non c'erano i presupposti: «Ma sarei stato disponibile a luglio»

Dopo un anno di stop, tornerà in panchina con la Lazio Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Napoli che si è rivisto anche in Tv, ai microfoni di Sportitalia da nuovo allenatore biancoceleste. «Non ho pensato di poter tornare a Napoli perché non avevo la certezza di poter essere utile in corsa e non c’erano i presupposti giusti» ha detto il toscano che ha confermato le voci dei mesi scorsi. «Tutte le società che mi hanno cercato durante l’anno hanno avuto la stessa risposta: ne avrei potuto riparlare a fine anno, ma così non è stato. De Laurentiis mi ha chiamato qualche mese fa, ma non era una trattativa vera e propria, più una semplice richiesta di disponibilità».

Parole d'amore per Jorginho, suo calciatore a Napoli e al Chelsea. «Se vincesse anche l’Europeo diventerebbe un papabile per il Pallone d’oro» ha commentato Sarri. «È un giocatore raffinato, probabilmente non possono capirlo tutti. È così bravo e intelligente che fa sembrare tutto facile quando gioca, ma è la sua qualità migliore. Anche al Chelsea all’inizio non lo capivano, ora sono felice di quello che sta facendo». E sul ritorno in panchina: «In questi mesi ho fatto quello che non ho fatto per anni: sono stato con la famiglia. Ho letto e ho viste tante partite, così come tante corse ciclistiche, una delle cose che amo di più. È stato un anno particolare, quasi non mi è pesato stare fuori: vedere gli stadi vuoti mi ha reso triste. Quest’anno non c’erano le condizioni per allenare a campionato in corso».

Un po' di rammarico per quello che è stato a Torino. «Il mio scudetto con la Juve era dato per scontato sia fuori che dentro il club, ma la vittoria non è mai scontata nello sport. Abbiamo vinto senza festeggiarlo, ognuno è andato a cena per conto suo. Forse l’anno giusto per andare alla Juve sarebbe questo, dopo un quarto posto. Cristiano Ronaldo? La gestione non è facile, i suoi interessi bisogna farli combaciare con quelli della squadra. Io faccio l’allenatore e non il gestore. Un nuovo Sarri? A me piace De Zerbi: ha fatto bene ad andare in Ucraina».

«Scudetto in albergo? Quelli che fanno sport sanno a cosa mi riferivo, poi è ovvio che ci si può costruire uno sfottò. Chi ha vissuto quella notte in quell’albergo sa bene di cosa parlo, i giocatori piangevano per le scale. C’era stato un contraccolpo psicologico chiaro, come se fosse stato tolto un sogno - ha aggiunto - Insigne è da qualche anno il giocatore italiano più forte. Non so perché se sbaglia cinque minuti in un campionato viene subito messo in discussione, ma se quel gol che ha fatto lo fa qualcun altro poi lo mandano al Tg tante volte».