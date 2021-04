Sarri al Tottenham dopo Mourinho? Si intensificano contatti con Spurs

Non si fermano le voci che arrivano dall'Inghilterra e riguardano Maurizio Sarri: l'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus appare nella lista di profili che il Tottenham sta valutando in queste ore per scegliere il candidato ideale alla successione di José Mourinho, esonerato ufficialmente ieri mattina dagli Spurs dopo gli altalenanti risultati in stagione.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il club di Londra avrebbe già avuto diversi contatti in queste ore con l'entourage dell'alleatore toscano. Sarri sarebbe comunque un'idea a partire dalla prossima stagione, visto che il Tottenham sembra abbia deciso di affidare la panchina a Ryan Mason, già presente nello staff inglese, fino al termine della stagione. L'altro nome forte sulla lista degli Spurs è quello di Julian Nagelsmann.