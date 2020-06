LEGGI ANCHE

Torna a parlare, ds del Sassuolo che da settimane prova a regolare la situazione relativa a Jeremie Boga , esterno neroverde che piace a tanti in Italia e in Europa. «In tempo di coronavirus abbiamo cercato di sistemare la sua situazione con ile non era facile» ha confessato, con il cartellino del calciatore a metà tra la Premier e la Serie A.«Interessamenti per Boga? Ci sono stati contatti con, ma sul calciatore non c'è solo il Napoli » - ha continuato Rossi a Sky Sport, confermando le parole di qualche giorno fa del collega azzurro che apprezza le doti dell'esterno - «Ora però siamo estremamente concentrati sul campionato.e venire a trattare non è semplice. Ci sono altri giocatori di nostra proprietà e che vogliamo valorizzare in futuro, come Scamacca, Frattesi e Marchizza».