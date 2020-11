La prima storica vittoria a Napoli per il Sassuolo è la ricetta perfetta di Roberto De Zerbi, l'allenatore dei neroverdi che si prende i tre punti al San Paolo: «Una vittoria importante per tanti motivi. Stamattina ho detto alla squadra che eravamo forti anche con le assenze, ma forse non ci credevano tanto» ha ammesso a Sky Sport. «Spero che questa sia una prova per convincerli di quanto sono forti. Non basta la qualità se non hai la convinzione giusta che poi ti permette di venire a Napoli e vincere».

«Non guardo avanti, penso alla sfida contro l'Udinese di venerdì: la nostra maturità passa da quelle partite lì» ha continuato De Zerbi. «Lopez è bravo, sopporta bene la pressione e ha già tanta esperienza. Oggi l'avevamo preparata diversamente vista la bravura degli avversari, ho detto alla squadra di fare il nostro gioco sempre: se dobbiamo perdere, almeno scegliamo noi come perdere».

