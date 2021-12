Sassuolo-Napoli 2-2: Mapei maledetto, agli azzurri non basta il doppio vantaggio

Sassuolo-Napoli finisce 2-2 dopo che gli azzurri erano passati in vantaggio nel secondo tempo coi gol di Fabian e Mertens. La rimonta neroverde è con Scamacca e Ferrari nella seconda parte della ripresa. Il Var annulla la rete di Defrel al 93'. Campo amaro quello di Reggio Emilia per i partenopei che perdono per infortunio Koulibaly, Fabian e Insigne. Spalletti espulso. Azzurri sempre prima ma falcidiati contro l'Atalanta sabato prossimo.

Sassuolo molto pericoloso in avvio con Berardi, il Napoli va in gol al 4' con Zielinski ma il gioco è fermo. Al 14' è lo stesso centrocampista polacco che Zielinski si divora la palla del vantaggio, sparando alle stelle da ottima posizione. Azzurri ancora vicini al gol con Insigne che tira debolmente, ma la buona notizia è il costante pallino del gioco tenuto dai partenopei in maglia rossa. Al 43' pericolosa occasione per il Sassuolo: al tiro Ferrari, Ospina para. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa subito Elmas in campo. A fargli posto è Insigne. Sassuolo subito pericoloso, il Napoli se la cava. E al 7' va in vantaggio con un recupero palla di Zielinski e Fabian che segna dalla sua solita posizione al limite dell'area: 1-0. E al 60' arriva anche il raddoppio: palla recuperata da Mario Rui e Mertens s'invola verso la rete per il meritato 2-0. Al 64' problemi muscolari per Fabian, entrano Politano e Petagna. Fuori anche Mertens. Al 72', quando il Napoli sembra in controllo, Scamacca accorcia per i neroverdi: 2-1 di potenza, libero di tirare in area. Dentro Demme per Lozano, a questo punto. Si fa male anche Koulibaly che lascia il campo a Juan Jesus. Il Napoli stringe i denti, c'è da soffrire; Politano si fa ammonire all'83'. Giallo anche per Demme e frittata in arrivo: Ferrari trova il pari a un minuto dal 90', staccando di testa. Espulso per proteste Spalletti. Defrel segna la rete del vantaggio al 93' ma c'è il check del Var: gol annullato per fallo di Berardi su Rrahmani. Termina così il match. Azzurri sempre al primo posto con un solo punto di vantaggio sul Milan.

Sassuolo (4-3-3)

47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 Lopez, 23 Traore; 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori.

A disposizione: 24 Satalino, 56 Pegolo, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 20 Harroui, 97 Henrique, 77 Kyriakopulos, 92 Defrel. All. Dionisi.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna. All. Spalletti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.