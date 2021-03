Sassuolo-Napoli, è un pareggio folle: crac Manolas, la vittoria sfuma al 95’

Girandola di emozioni al Mapei Stadium e vittoria sfumata per una follia per il Napoli di Gattuso. Sassuolo e azzurri pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio al 33' grazie a una autorete di Maksmimovic, al 37' il pareggio di Zielinski. Allo scadere Berardi su rigore riporta avanti i suoi. Dopo due legni per i neroverdi a inizio ripresa precedono il pari di Di Lorenzo al 71'. Al 90' il Napoli mette la freccia con un rigore segnato da Insigne ma al 93' un penalty per i padroni di casa realizzato da Caputo riporta in parità l'incontro.

In avvio il Sassuolo pressa altissimo, con un ritmo notevole e non fa ragionare gli azzurri che non rinunciano a Mertens. Gli uomini di Gattuso vanno presto in affanno, Caputo va vincino al gol; la squadra di De Zerbi, già vincitrice all'andato, si dimostra una brutta bestia. Anche Berardi va vincino alla rete in contropiede con Meret che para con i piedi. Bisogna aspettare il 20' per vedere il Napoli in avanti con Insigne, tiro deviato in angolo. E nell'azione susseguente è proprio il capitano ad andare in rete con un meraviglioso tiro a giro. Ma il check del Var annulla la rete, fuorigioco di pochi centimetri. Peccato sia per la bellezza del gol che per l'aver "esorcizzato" la porta in cui Lorenzo sbagliò il rigore decisivo in Supercoppa contro la Juve. Gol annullato, gol subito. Al 34' Berardi tira una forte punizione dal limite, Maksimovic sfiora deviando ed è autogol. Che peccato per gli azzurri. Che però non si perdono d'animo e al 37', con assist di Demme, Zielinski pareggia: gran gol dal limite dell'area, una delle tante belle "pennellate" del polacco. Al 43' però la frittata: Hysaj atterra Caputo in area ed è rigore per gli emiliani. Sul dischetto va Berardi e segna la doppietta. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa il Napoli prova a spingere e il Sassuolo ad approfittare delle ripartenze. Meret col brivido para un tentativo di contropiede neroverde. Al 56' un cross di Mertens imbecca Maksimovic a un soffio dal rifarsi. Entra Elmas per un Mertens in difficoltà al 66'. Ma due minuti dopo è ancora Berardi a prendere la traversa facendo tremare la porta di Meret. Altro palo al 69' di Caputo, il Napoli barcolla. Eccome. Eppure, al 72' un capovolgimento di fronte porta Insigne all'assist e al gol di Di Lorenzo: 2-2. Gattuso si decide allora a mandare in campo Bakayoko e Ghoulam, tra i migliori col Benevento. E cosa si mangia Fabian al 75' su errore di Ferrari. Dentro anche Manolas e Lobotka, per gli ultimi minuti. All'88' Di Lorenzo atterrato in area ed è rigore per gli azzurri. Sul dischetto va Insigne che sigla il 3-2 spiazzando Consigli. Il Napoli stringe i denti ma al 93' Manolas procura un rigore per il Sassuolo. Sul dischetto va Caputo che segna il 3-3 al 94'. Finisce così una partita folle.

SASSUOLO (4-2-3-1)

47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 92 Defrel, 10 Djuricic; 9 Caputo.

A disposizione: 56 Pegolo, 63 Turati, 4 Magnanelli, 5 Ahyan, 10 Traorè, 13 Peluso, 14 Obiang, 18 Raspadori, 22 Toljan, 27 Haraslin, 30 Oddei, 77 Kyriakopulos. All. De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrhamani, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 38 Costanzo, 44 Manolas, 56 D'Agostino, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Marini di Roma.

