Sant'Ilario D'Enza, undicimila abitanti in una posizione nevralgica del territorio emiliano, vicina un po' a tutto, è la terra dei presepi spontanei e il Comune li rende tutti visibili attraverso una iniziativa sulle proprie pagine social. Le natività spuntano un po' dappertutto in segno di pace e rispetto. Anche quando si parla di sport. Già, perché nel Consiglio comunale del centro emiliano, c'è tanta napoletanità rappresentata da Pasquale Mottola, presidente del Club Napoli Reggio Emilia Passione Azzurra. Il suo ciuccio vestito da babbo Natale, frutto della creatività della figlia Anna, domenica sarà in prima fila a Sassuolo in occasione del match di campionato posticipo della diciassettesima giornata di serie A.



Centotrenta iscritti e un punto di appoggio, il Minibar. «È il nostro covo, il luogo dove guardiamo le partite, il luogo dove ci riuniamo anche se abbiamo visto la partita a casa, giusto per commentare le gesta del Napoli», racconta Mottola. Un club per famiglie, da un anno ai 90 anni «perché - continua - le nostre trasferte sono seguite da molte famiglie al completo. Siamo andati sia all'estero che in Italia, sempre tutti insieme, per fare festa e vedere una bella partita di calcio».





In Consiglio comunale c'è da dare battaglia. «C'è un po' di tutto: lo napoletano, lo juventino, l'interista, il parmense, il tifoso del Sassuolo. Il precedente sindaco era uno juventino sfegatato. Quando c'è da prenderci in giro sulla squadra del cuore lo facciamo. E noi napoletani ce la caviamo».



Ma non soltanto calcio. Il filo diretto con Napoli è mantenuto dal legame con Il Tappeto di Iqbal, una cooperativa sociale di Barra che si occupa di interventi sociali e progettualità educative per minori e famiglie, di politiche e interventi contro la dispersione scolastica. «Ma non solo, quando si tratta di fare beneficenza siamo attivi anche con delle coperative locali. L'importante è che si possa sostenere qualcuno che ha bisogno». Tornei di calcetto, interminabili chiacchierate sul Napoli. «Il periodo è nero e io ho difficoltà a riscuotere anche le quote. Quanto? 5 euro l'anno più per fare le tessere che per altro e c'è anche qualcuno che mi prende in giro e che faccio i soldi come il presidente De Laurentiis». © RIPRODUZIONE RISERVATA