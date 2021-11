Sassuolo-Napoli, i convocati: torna Politano, c'è anche Ounas

Matteo Politano c’è, ed è questa la migliore notizia per il Napoli che ritrova un elemento di qualità nel reparto avanzato. Anzi, due, perché insieme con Politano - che sarà ex del match di domani sera contro il Sassuolo - parte per Reggio Emilia anche Adam Ounas. Confermato tutto il gruppo visto contro la Lazio, ad eccezione di Manolas che si è fermato questa mattina per gastroenterite.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani;

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Politano, Petagna.