Il gol diapre le marcature a Reggio Emilia e scoppia la protesta ultras al Mapei Stadium. I tifosi azzurri presenti in trasferta hanno cominciato ad intonare cori contro la presidenza di Aurelio De Laurentiis, presente stasera allo stadio per stare accanto alla squadra e al neo allenatore del Napoli il coro che si è alzato chiaro dalla zona dedicata ai tifosi napoletani presenti. Gli ultras azzurri si erano fatti notare anche nei minuti che hanno preceduto il fischio d'inizio per l'invito alla squadra di Gattuso di cacciare finalmente «le pa**e» dopo due mesi disastrosi in campionato.