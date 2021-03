Sassuolo-Napoli live dalle 18.30: Gattuso chiede gli straordinari a Mertens

Quattordici finali fino alla fine del campionato. Più facile a dirsi che a farsi. Ma il Napoli ha bisogno di avvicinarsi a ogni partita con la massima concentrazione, appunto come se si trattasse di una finale da dentro o fuori, se vuole sperare di vincere la concorrenza delle altre squadre che aspirano a raggiungere a fine campionato uno dei quattro posti disponibili per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Le finali, per la squadra di Gattuso, cominciano oggi al Maipei Stadium di Reggio Emilia dove il Napoli incontra il Sassuolo, una squadra che nel girone d'andata vinse per 2-0 allo stadio Maradona cominciando a evidenziare i difetti e le criticità degli azzurri, successivamente emersi in maniera più netta e definita.

SASSUOLO (4-2-3-1)

47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 92 Defrel, 10 Djuricic; 9 Caputo.

A disposizione: 56 Pegolo, 63 Turati, 4 Magnanelli, 5 Ahyan, 10 Traorè, 13 Peluso, 14 Obiang, 18 Raspadori, 22 Toljan, 27 Haraslin, 30 Oddei, 77 Kyriakopulos. All. De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrhamani, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 38 Costanzo, 44 Manolas, 56 D'Agostino, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Marini di Roma.

