Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla in confereza stampa della gara di domani a Sassuolo.

La squadra si è messa completamente a disposizione mia e dello staff, stiamo lavorando forte. A me piace lavorare per reparto, credo in quello che stiamo facendo e ringrazio i calciatori per quanto hanno fatto fin qui con noi. Se sei abituato a vincere e non lo fai più da due mesi non è facile reagire, ma abbiamo tutto per uscirne fuori. Ma non è l’ultima spiaggia: pensiamo gara per gara, stiamo sul pezzo, dobbiamo recuperare tutto il gruppo. Le prestazioni con Liverpool e Salisburgo sono di poco tempo fa, la squadra deve ricominciare a divertirsi

Domani voglio vedere organizzazione ed equilibrio, una squadra che sa anche soffrire se serve, ma che non abbia troppa paura. Affrontiamo un Sassuolo giovane e ben organizzato. Lavoro dalle 8 del mattino alle 8 di sera qui, la mia priorità sono i calciatori che abbiamo, non il mercato. Ne parlerò con la società quando le bocce saranno ferme. Ma dobbiamo fare poco, perché questa squadra è forte, più forti di questi ce ne sono pochi in giro. Per questo spero tutti firmino i loro rinnovi

Io non ho paura, in questo momento devo dare tranquillità alla mia squadra. L’ultima vittoria a Reggio Emilia è del 2014, la storia non ci aiuta, ma non dobbiamo pensarci. Bisogna credere in quello che si fa e tornare a essere più liberi. I calciatori non devono guardarla la classifica, piuttosto guardino a quanto si fa in settimana. Poi il campo ci giudicherà

De Zerbi è un allenatore molto preparato, ma domani si giocherà solo Sassuolo-Napoli, non è una sfida tra noi due. Ho chiesto alla squadra di giocare la palla, palleggiare dal basso per cercare i tre davanti. Dobbiamo soffrire meno: con il Parma tecnicamente abbiamo fatto bene, ma non abbiamo tenuto il campo. I gol subiti sono stati episodi, ma le letture sono state sbagliate

Fabián può fare il vertice basso del centrocampo con le sue caratteristiche, ha qualità e detta sempre il passaggio. Ma non è abituato, ha giocato sempre in altro modo. Dobbiamo ripartire dalla foto dell’abbraccio tra il presidente e Insigne, questa squadra ha dato tanto e ora ha bisogno di affetto. I fischi non servono, serve stargli accanto. Spero che i nostri tifosi lo capiscano. In questi giorni sono stato solo a Castel Volturno, sono qui per questo, voglio fare bene perché il Napoli è un grande club con grandi persone. Il lavoro lo so fare solo in un modo, dalla mattina alla sera, per entrare nella testa dei miei calciatori. Ho entusiasmo, voglio uscirne fuori

Milik mi piace, è un attaccante che lega i reparti e ha presenza in area. È stato molto sfortunato fisicamente, ma ha tanta qualità. E non è l’unico. Tutti i giocatori offensivi che abbiamo hanno grandissime qualità. Sicuramente a qualche calciatore starò sulle scatole ma questo ci sta, poi quando si va in campo bisogna avere professionalità e voglia di fare

Meret o Ospina? Vedremo, ma oggi ho bisogno di certezze in campo. Non si può fare tutto in dieci giorni, ma abbiamo cominciato a lavorare e ho già visto qualcosa di diverso. Ora ci serve tempo e qualche risultato positivo, altrimenti diventa complicato

Anche senza le multe avrei dovuto fare lo psicologo e lavorare con la testa dei calciatori. Sicuramente sono state un problema queste multe, ma non possiamo usarle come alibi e nasconderci. Non regalo nulla a nessuno, ma in campo non vedo una squadra indispettita, solo il primo giorno abbiamo parlato delle multe, poi non è più accaduto. I calciatori sanno i problemi che abbiamo, c’è tutta la voglia di uscirne dando priorità al campo

Lozano ha sempre fatto bene da attaccante esterno, quindi lo vedo esterno e non prima punta. Doppia seduta di allenamento? Mi piace lavorare solo con una seduta al giorno, ovviamente abbiamo metodi diversi. La squadra ha avuto un rigetto in questi giorni perché ha cambiato il lavoro fatto in campo

Gli errori davanti alla porta? La storia dice che Insigne nove volte su dieci segna davanti alla porta, ma è un momento un po’ così. Abbiamo allenato anche questo con una sessione speciale di tiri. Mertens con il Belgio gioca da esterno e fa molto bene, con noi dipenderà da come sta Milik, può fare sia la punta che l’esterno. Non si è allenato due giorni per un piccolo fastidio fisico

Ultimo aggiornamento: 12:55

