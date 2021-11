Sassuolo-Napoli, azzurri al lavoro: Politano in campo con i compagni

C'è Ounas, ma c'è soprattutto Matteo Politano. Il Napoli che si risveglia il giorno dopo il roboante successo con la Lazio riabbraccia due pedine offensive: come informato dal club, infatti, Politano, dopo aver effettuato l'iter di visite di protocollo post covid alla Clinica Pineta Grande, ha svolto seduta completa col gruppo a disposizione di Luciano Spalletti.

Allenamento in gruppo anche per l'algerino Adam Ounas che ha smaltito i problemi fisici. Out resta il solo Frank Zambo Anguissa, terapie per lui.