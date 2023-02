Sassuolo-Napoli, l'orgoglio di Olivera: «Non esistono tre punti facili»

«Abbiamo vinto un'altra partita difficile, passo dopo passo stiamo costruendo il nostro percorso per arrivare a traguardi importanti» dice Mathias Olivera, terzino azzurro che ha giocato titolare contro il Sassuolo. «Avevamo di fronte un avversario molto forte. Il Sassuolo gioca bene e noi dovevamo fare una grande prova per conquistare i tre punti».

«Non esistono partite semplici da vincere, siamo noi che dobbiamo dare sempre il massimo ed esprimere il nostro valore per girare le gare dalla nostra parte» ha detto l'uruguaiano a fine partita. «Adesso ci tuffiamo nella Champions con la stessa convinzione di poter competere contro tutti riuscendo a dare sempre tutto in campo come stiamo facendo sinora».