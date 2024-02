Sassuolo-Napoli 1-6, Ostigard: «Champions? Non è finita»

«Segnare sei gol è sempre bello, vincere non è mai facile. Poi non eravamo partiti benissimo ma la squadra ha dimostrato di voler vincere a tutti i costi oggi» ler parole di Leo Ostigard, questa sera nuovamente titolare in difesa a Sassuolo «La Champions è distante un po' di punti, dovremo pensare alle singole partite anche se non è ancora finita».

«Avevamo perso qualcosa nel controllo della palla quest'anno, ma la chiave per oggi è stata il pressing offensivo.

Abbiamo segnato tre volte così, è più facile anche per noi difensori, è un aspetto che non aveva funzionato nelle ultime partite» ha spiegato il difensore azzurro a Dazn.

«Non è stato facile per noi non rendere al meglio. Venivamo dallo scudetto vinto, ma non sempre riesci a fare in campo quello che vorresti. Dobbiamo ricordarci però che siamo forti, abbiamo delle qualità, la vittoria di oggi ci dà fiducia e carattere. Abbiamo top players in squadra, dobbiamo ripartire dopo questa vittoria per vincere ancora le prossime gare» ha concluso Ostigard.