Napoli, Gattuso pensa al turnover: due o tre cambi con forse fresche

Contro il Sassuolo mancherà Koulibaly per squalifica: al suo posto Gattuso dovrebbe riproporre Maksimovic al fianco di Rrahmani. Intanto arrivano buone notizie da Manolas che ha svolto parte di lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia che lo mise ko nella trasferta contro il Genoa: domani verranno verificate le sue condizioni per decidere se potrà essere aggregato tra i convocati per la trasferta di Reggio Emilia, oppure, soluzione che al momento appare più probabile, per la gara successiva di campionato contro il Bologna.

Il recupero degli infortunati rappresenta la notizia più bella per Gattuso dopo le tante assenze che ha dovuto fronteggiare a febbraio. Sono tornati in gruppo Ospina, Hysaj e Demme che potrebbero trovare spazio già contro il Sassuolo, dall'inizio o a partita in corso, e comunque daranno a Ringhio maggiori possibilità di rotazioni. Ha ripreso il lavoro personalizato sul campo anche Lozano, procede bene il suo recupero dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Juve: si valuterà a fine settimana se potrà tornare disponibile contro il Bologna, oppure se ne parlerà per la sfida successiva contro il Milan. Ancora programma personalizzato in palestra per Petagna, l'altro indisponibile insieme a Osimhen che, dopo il trauma cranico accusato nel match di Bergamo del 21 febbraio contro l'Atalanta, ha ripreso gli allenamenti in maniera individuale.

Rispetto alla squadra schierata contro il Benevento il tecnico azzurro dovrebbe cambiare qualcosa, tra le due e le tre pedine, visto che poi domenica ci sarà un'altra partita di campionato contro il Bologna. Le valutazioni Gattuso le farà domani dopo l'allenamento di rifinitura a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro a Reggio Emilia.

