Sassuolo-Napoli, Manolas recupera: Osimhen corre ancora da solo

Una buona notizia per il Napoli è quella che riguarda Kostas Manolas: il centrale difensivo azzurro, infortunatosi nella trasferta contro il Genoa, si è allenato quasi interamente con il gruppo di Gennaro Gattuso questa mattina e accende i motori per poter tornare tra i convocati dell'allenatore azzurro.

Questa mattina, al Centro tecnico di Castel Volturno, lavoro individuale in campo per Victor Osimhen, il nigeriano che ha saltato gli ultimi due appuntamenti ufficiali a causa della caduta sulla nuca rimediata contro l'Atalanta. Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra, mentre Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo.

