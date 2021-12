Sassuolo-Napoli, Spalletti non cambia: avanti con gli stessi undici di domenica

Il Napoli dopo la vittoria schiacciante sulla Lazio e lo scatto in testa alla classifica è atteso stasera ad un altro esame non semplice contro il Sassuolo di Dionisi, reduce dal colpo al Meazza per 3-1 su Milan. Un altro successo per gli azzurri sarebbe fondamentale per tenere a distanza il Milan e l'Inter, impegnati rispettivamente in trasferta con il Genoa e in casa con lo Spezia.



Partita non semplice per la forza offensiva del Sassuolo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati