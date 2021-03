Un testa a testa contro Gattuso, l'ennesimo della sua carriera. Sassuolo-Napoli sarà anche sfida tra allenatori: «Ci siamo consolidati all'ottavo posto e non è facile stare davanti a tante squadre che hanno un passato più prestigioso» ha detto subito De Zerbi. «Abbiamo qualità in ogni reparto. veniamo da tredici partite con gol fatti ma ne avremo potuti fare di più e domani incontriamo una squadra che viene da quattro clean sheet consecutivi in casa. È un altro esame che vorremmo vincere per dare continuità alle prestazioni e anche per restare attaccati al treno che sta davanti a noi».

La gara di andata è un ricordo. «La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché l'abbiamo fatta in uno stadio importante contro una squadra forte. Avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere» ha detto in conferenza De Zerbi. «Ma è il passato. Domani la partita parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti e che sa giocare».

