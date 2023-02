Il Napoli va di corsa: «I sogni si inseguono così»

Anche a Reggio Emilia il Napoli chiude con il sorriso. Il 2-0 in trasferta vale agli azzurri la 20ma vittoria in questo campionato e 62 punti in classifica. «I sogni vanno inseguiti di corsa. E noi continuiamo a correre» ha scritto sui social Matteo Politano, esterno della squadra di Luciano Spalletti ieri di nuovo titolare contro i neroverdi del Sassuolo.

Esulta sui social anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: «Alimentare un sogno significa lavorare duramente ogni giorno affinché si possa avverare».