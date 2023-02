Sassuolo-Napoli, «Vietate sciarpe azzurre» e scoppia la polemica

Hanno già creato un caso le parole spuntate in queste ore in un comunicato pubblicato dal sito ufficiale del Sassuolo, che il prossimo venerdì ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti per l'anticipo di campionato. «...per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo».

La trasferta è vietata ai tifosi del Napoli residenti in città - come previsto dopo gli scontri in autostrada tra ultras azzurri e quelli romanisti un mese fa - ma da regolamento non è prevista alcuna limitazione agli altri tifosi napoletani. Come accaduto anche a Salerno o La Spezia, infatti, i napoletani residenti in altri punti d'Italia non avrebbero alcuna limitazione. Eppure, la scelta del club neroverde ora sembra ostativa: soprattutto in una zona d'Italia in cui la percentuale di tifosi azzurri e club Napoli presenti è molto alta.