Scarpa d'oro, Osimhen ai piedi del podio con Mbappé e Lewandowski

A Salerno è arrivato il gol numero 13 in campionato per Victor Osimhen, il bomber di questo Napoli che vola in classifica anche grazie al suo attaccante. Il nigeriano si sta giocando anche una fetta importante di credibilità a livello europeo, con numeri che sono all'altezza dei migliori calciatori del continente: nella classifica della Scarpa d'oro, infatti, Osimhen è appena fuori dal podio con 26 punti, al pari di calciatori d'elite come Robert Lewandowski o Kylian Mbappé. Al primo posto, sembra imprendibile Erling Haaland (già 50 punti), sul podio con Pellegrino (37,5) e Harry Kane (32).